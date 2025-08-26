Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe Juan'ın bonservisini aldı

Göztepe Juan'ın bonservisini aldı

11:3226/08/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
23 yaşındaki forvet geçen sezon 7 gol atıp 3 tane de asist yaptı.
23 yaşındaki forvet geçen sezon 7 gol atıp 3 tane de asist yaptı.

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar geçen sezondan bu yana kadrosunda kiralık olarak görev yapan Brezilyalı golcü Juan Silva'nın bonservisini aldı.

Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçen sezon Göztepe'de 26 Süper Lig müsabakasına çıkan 23 yaşındaki forvet 7 gol atıp 3 tane de asist yaptı. Juan bu sezon ise 2 maçta görev aldı.


Sportif direktör Ivan Mance, Juan’ın bonservisiyle Göztepe'ye katılması ile ilgili şu açıklamaları yaptı:


"Juan’ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve yeni sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek."

#Göztepe
#Juan
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, tarih duyurusu geldi açıklandı mı?