Göztepe'de Kocaelispor hazırlıkları sürüyor

Göztepe'de Kocaelispor hazırlıkları sürüyor

20:0917/11/2025, Pazartesi
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe sahasında konuk edeceği Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel oyunla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Kocaelispor'u konuk edecek.






#Trendyol Süper Lig
#Göztepe
#Kocaelispor
