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Göztepe'de sakatlık çilesi bitmiyor

Göztepe'de sakatlık çilesi bitmiyor

12:089/12/2024, Pazartesi
DHA
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Göztepe'de yıldız isimler art arda sakatlandı.
Göztepe'de yıldız isimler art arda sakatlandı.

Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenerek üst sıralardaki yerini koruyan Göztepe'ye sakatlık kabusu çöktü. Bu sezon hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen ve genç bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılılarda; Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in ardından golcü Datro Fofana'nın da ciddi sakatlıkla karşı karşıya kalması camiayı çok üzdü.

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe'de, sakatlık kabusu sürüyor. İzmir temsilcisinde önce Kubilay ağır sakatlık yaşadı. Ligin ilk 4 maçında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu sol ayak bileğinden sakatlık geçirip ameliyat oldu. Sezonun ilk devresini kapatan Kubilay'ın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


Göztepe en büyük şoku Isaac Solet'te yaşadı. 2 hafta önce deplasmanda oynanan Beşiktaş maçının 43'üncü dakikasında acılar içinde yerde kalan Orta Afrikalı futbolcunun sol diz ön çapraz bağından sakatlandığı açıklandı. Ameliyat olan Solet sezonu kapattı.


Son Adana Demirspor karşılaşmasında bu kez Fofana sakatlık kabusu yaşadı. Oyuna 63'üncü dakikada giren Fildişi Sahilli forvet 70'inci dakikada ikili mücadele sonunda kendini yere bıraktı. Ardından oyuna davem eden Fofana dizini tutarak 3 dakika sonra tekrar yere yattı. Oyundan alınan Fofana'nın sakatlığının ciddi göründüğü, ödemin geçmesinin ardından MR'ı çekileceği ifade edildi.



#Göztepe
#Süper Lig
#Isaac Solet

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