Göztepe'de sakatlık çilesi bitmiyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe'de, sakatlık kabusu sürüyor. İzmir temsilcisinde önce Kubilay ağır sakatlık yaşadı. Ligin ilk 4 maçında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu sol ayak bileğinden sakatlık geçirip ameliyat oldu. Sezonun ilk devresini kapatan Kubilay'ın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Göztepe en büyük şoku Isaac Solet'te yaşadı. 2 hafta önce deplasmanda oynanan Beşiktaş maçının 43'üncü dakikasında acılar içinde yerde kalan Orta Afrikalı futbolcunun sol diz ön çapraz bağından sakatlandığı açıklandı. Ameliyat olan Solet sezonu kapattı.

Son Adana Demirspor karşılaşmasında bu kez Fofana sakatlık kabusu yaşadı. Oyuna 63'üncü dakikada giren Fildişi Sahilli forvet 70'inci dakikada ikili mücadele sonunda kendini yere bıraktı. Ardından oyuna davem eden Fofana dizini tutarak 3 dakika sonra tekrar yere yattı. Oyundan alınan Fofana'nın sakatlığının ciddi göründüğü, ödemin geçmesinin ardından MR'ı çekileceği ifade edildi.