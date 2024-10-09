Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe'nin kalesi Gürsel Aksel: Neredeyse 1 yıldır kaybetmiyor

Göztepe'nin kalesi Gürsel Aksel: Neredeyse 1 yıldır kaybetmiyor

13:189/10/2024, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Göztepe
Göztepe

Süper Lig 8. hafta maçında evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek 12 puanla 6. sıraya yükselen Göztepe iç sahada rakiplerine geçit vermiyor. Geride bıraktığımız sezon da Gürsel Aksel Stadı'nda iyi sonuçlar elde eden İzmir ekibi, son resmi yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde almıştı.

Süper Lig'de bu sezon biri seyircisiz olmak üzere Gürsel Aksel Stadı'nda 4 maça çıkan Göztepe, 10 puan toplamayı başardı.


İlk olarak evinde Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçı çevirerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, 4. haftada Bodrum FK'yı boş tribünler önünde ağırlamasına rağmen sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Ertesi hafta Kayserispor ile sahasında karşılaşan Göztepe, mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Son olarak Sivasspor ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi taraftarının desteği ile 3 puanı almayı bildi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öndeyken maç bir anda 2-2'ye gelirken, Göztepe 90+4'üncü dakikada Fofana'nın golüyle rakibini puansız gönderdi.


Son yenilgi 4 Kasım 2023

Geçen sezon da 1. Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda iyi sonuçlar elde eden Göztepe, son resmi yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.





#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
#Gürsel Aksel Stadyumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul müşterek arsalarda son duruma ilişin TOKİ’den açıklama geldi