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Göztepe'nin transferleri dikkat çekiyor: Yeniler 6 gol attı

Göztepe'nin transferleri dikkat çekiyor: Yeniler 6 gol attı

15:0113/10/2024, Pazar
IHA
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Göztepeli futbolcuların gol sevinci
Göztepeli futbolcuların gol sevinci

Göztepe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular ilk 8 haftada 6 gol kaydetti. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Juan iki, Djalma Silva, Koray Günter, Datro Fofana ve Isaac Solet de birer gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 8 hafta itibarıyla sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Neredeyse oynadığı her maçta bol pozisyona giren sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Antalyaspor ile 0-0, Fenerbahçe ile 2-2 ve Alanyaspor ile de 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u 3-0 ve Sivasspor’u da 3-2’lik skorlarla geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar tek mağlubiyetini ise deplasmanda 4-3 kaybederek Samsunspor’a karşı aldı.


Ligde 12 puan toplayarak 6. sırada yer alan Göztepe, bu karşılaşmalarda 14 gole imza attı. Bu gollerin 6’sı ise yaz döneminde transfer edilen oyunculardan geldi. Bu futbolcular arasında Juan, 2 golle en fazla rakip fileleri havalandırmayı başaran isim oldu. Diğer yeni transferler Djalma Silva, Koray Günter, Datro Fofana ve Isaac Solet de 1’er gol attı.


Göztepe, Süper Lig ekipleri arasında Galatasaray (24), Fenerbahçe (16) ve Beşiktaş’tan (15) sonra Samsunspor ve Başakşehir FK ile birlikte en fazla gol atan takımlar arasında yer alıyor.





#Süper Lig
#Göztepe
#Juan
#Djalma Silva
#Koray Günter
#Datro Fofana
#Isaac Solet

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