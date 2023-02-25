47 yaşındaki İngiliz teknik adam, "Benim ve çocuklarımın ölmesini isteyen ve hiç hoş olmayan bazı e-postalar aldım. Bunu almak kesinlikle hoş değil. Aileme hayatın onlar için nasıl olduğunu sorun. Hiç hoş olmadı. Taraftarların eve gitmesini anlıyorum. Takım kazanamadığı için sinirleniyorlar ama sizi temin ederim ki, bu deneyim için gerçekten minnettar olduğum gerçeği dışında, son üç, dört aydır hayatım oldukça yıpratıcıydı." ifadelerini kullandı.