Graham Potter, Chelsea'den önce Brighton, Swansea, Östersund gibi takımlarda görev almıştı.
Bu sezon işlerin pek yolunda gitmediği Chelsea'de teknik direktör Graham Potter tek hedef haline geldi. Özellikle devre arası transfer döneminde 329 milyon euro harcanması sonrası sahada değişim olmayınca eleştirilerin dozu yükseldi.
Premier Lig'de 4 maçtır kazanamayan Londra ekibinde teknik direktör Potter, dün yaptığı açıklamada ailesine ve kendisine tehdit mesajları geldiğini açıkladı.
47 yaşındaki İngiliz teknik adam, "Benim ve çocuklarımın ölmesini isteyen ve hiç hoş olmayan bazı e-postalar aldım. Bunu almak kesinlikle hoş değil. Aileme hayatın onlar için nasıl olduğunu sorun. Hiç hoş olmadı. Taraftarların eve gitmesini anlıyorum. Takım kazanamadığı için sinirleniyorlar ama sizi temin ederim ki, bu deneyim için gerçekten minnettar olduğum gerçeği dışında, son üç, dört aydır hayatım oldukça yıpratıcıydı." ifadelerini kullandı.
Kendisine yapılan eleştirileri de haklı bulduğunu söyleyen Potter, "Takımda ruh var ama sadece biraz şansa ihtiyacımız var, Dortmund maçındaki performansın seviyesini devam ederek gelişimi sürdürmeliyiz" dedi.
Diğer taraftan birkaç maç içerisinden sonuçlar istenilmediği gibi devam ederse, Chelsea sahiplerinin Potter ile yolları ayırarak başka bir teknik adamla yola devam edeceği söyleniyor. İddialara göre görüşülecek teknik adamlardan biri son İspanya teknik direktörü Luis Enrique.