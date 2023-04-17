Güreşçilerin hedefi Avrupa'nın zirvesi

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası bugün Hırvatistan'da başlayacak. Başkent Zagreb'de 23 Nisan'a kadar sürecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek. Ağır sıkletlerde Avrupa'nın tartışılmaz en büyüğü olan Türkiye, Yasemin Adar Yiğit ile 5, Taha Akgül'le 9 ve Rıza Kayaalp ile de 11 şampiyonluk yaşayan tek ülke konumunda.





Akgül'ün rakibi kendisi





Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün hedefi Avrupa'da 10'uncu kez altın madalya kazanmak. 125 kiloda Avrupa'nın zirvesine yerleşen milli güreşçimiz, serbest stilin başarılı isimleri Bulgar Valentin Yordanov (7) ve Rus Buvaysa Saytiyev'e (6) fark attı.





Kayaalp rekor peşinde





130 kilodaki Rıza Kayaalp'in hedefi ise grekoromen stilde 12 kez Avrupa şampiyonu olan eski Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etmek. 11 şampiyonluğu bulunan milli güreşçimiz, Zagreb'de altın madalya kazanması halinde Karalin'in rekoruna ortak olacak.





Geçen yıl tarih yazmıştık





Türkiye, geçen yıl Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk kez 10 final yapmış, 7'si altın olmak üzere 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak rekor kırmıştı. Kadınlar Avrupa şampiyonu olurken, erkekler takımları Avrupa ikinciliğini elde etmişti.





Bugün 5 sporcu minderde





30 milli güreşçimizin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Bu kilolarda finaller ise yarın yapılacak.





Şampiyonada bugün 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet! Akdeniz, 97 kiloda ise İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.





Kadınlar çarşamba, grekoromenciler ise cuma gününden itibaren mindere çıkacaklar.







