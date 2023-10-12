Güreşte geleceğimiz çok parlak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nı Yeni Şafak'a değerlendirdi.





Eroğlu, "2021 yılında yönetime seçildiğimiz günden itibaren ektiğimiz tüm fidanların artık filizler verdiğini görüyoruz. Buna son dünya şampiyonlarımız Ali Cengiz ve Buse Tosun Çavuşoğlu'nu örnek verebiliriz. Bu filizler 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yeşermeye devam edecek ve inanıyoruz ki 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda büyük bir ormana dönüşecek.





Son Dünya Şampiyonasında güreşte Avrupa'nın zirvesinde Türkiye yer aldı. Hem de yeni ve genç arkadaşlarımızın muhteşem başarılarıyla. Hem Avrupa şampiyonu olarak biz burada duruyoruz hem de aldığımız 6 olimpiyat kotasıyla dünyada Japonya, İran, Amerika ile birlikte zirvedeyken Avrupa'da en yüksek kotaya ulaşan ülke konumundayız. Her ülkenin kendine has başarı alanları var. Japonlar kadınlarda, Amerikalılar serbest stilde, İranlılar ise sadece erkeklerde... Ama Türkiye bir bütün olarak güreş ülkesi. Son Dünya şampiyonasında alınan kotalar da bunun kanıtı.





Dün olduğu gibi bugün de bu böyle yarın da bu şekilde devam edecek. Avrupa'da zirvedeyiz, dünyada da ilk 3'teyiz ama hala devam eden bir süreç var. Toplamda olimpiyatlarda güreş branşında 54 kota mücadelesi daha verilecek ve bu mücadele 9 Mayıs'ta İstanbul'da verilecek. Aynı zamanda eski federasyın başkanlarımızdan olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a dünya kotasının Türkiye'ye alınması için destek olduğu ve imzaladığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.





Sancaktar görevi Türk güreşinin

Türk güreşinin olimpiyatlardaki sancaktarlık üstlenmeye devam edeceğini belirten Eroğlu, "104 olimpiyat madalyamızın 66'smın güreşten olduğunu düşününce aslında ne demek istediğimiz ortaya çıkıyor. 100 ülkenin katılımıyla 1050 güreşçi gibi rekor bir katılımın olduğu bir Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa'da en çok kota alan ülke olduk. 7 madalya ve 6 olimpiyat kotası kazandık. Tarihimizde 61 dünya şampiyonu, 112 Avrupa şampiyonu güreşçimiz var. 2023 Dünya Şampiyonası'nda elde ettiğimiz 6 kotayla tarihimizin en yüksek kotasını aldık. Türkiye olarak, güreşi her kategoride desteklemek ve güçlü bir temsil sunmak istiyoruz. Tüm kategorilerde dünyanın en iyi 8 ülkesinden biri olmak, başarılarımızın bir sonucu" ifadelerini kullandı.



























