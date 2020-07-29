SERİE A

Hakan Çalhanoğlu Sampdoria maçında tarihe geçti: 1 gol attı 1 de asist yaptı

Serie A'nın muhteşem ikilisi Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic İtalya'yı sallıyor

Pandemi dönüşünde muhteşem bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria ile oynadığı maçta şık bir gole daha imza attı. Milli oyuncumuz Zlatan Ibrahimovic'in asistinde müthiş takibiyle golü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Hakan Çalhanoğlu bu golden sonra İsveçli futbolcuya bir de asist yaptı ve mücadeleye damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

İtalya Serie A'da oynanan Sampdoria-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam etti. Milli oyuncumuz, takımı adına mücadeledeki ikinci golü atarken Ibrahimovic ile uyumu dikkat çekti.

Hakan Çalhanoğlu bu golden sonra bu kez kendisine golü attıran Ibrahimovic'e asist yaptı ve maçta skor 3-0'a geldi.

Tarihe geçti

  • Hakan Çalhanoğlu, 12 yıl sonra Milan formasıyla ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Sampdoria-Milan maçında attığı gol ve yaptığı asist;

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Milan’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Şov yapmaya devam ediyor
Milan’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Şov yapmaya devam ediyor

İtalya’da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor. Milan’da forma giyen yıldız futbolcu, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin başlamasından sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Sassuolo ile deplasmanda oynayan Milan’da milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic’in attığı 2 golün de asistini yaptı.10 maçın 7’sinde skora katkı26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrasında 9’u Serie A, 1 de İtalya Kupası’nda olmak üzere oynadığı 10 resmi müsabakanın 7’sinde skora katkıda bulundu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 7 de asist yaptı.Hakan, pandemi öncesinde oynadığı 26 müsabakada ise 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Milan, Serie A’da ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İtalyan temsilcisinin bu performansında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun payı büyük bulunuyor.Asistler Hakan'dan, goller Zlatan'dan (ÖZET)

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