Serie A'nın muhteşem ikilisi Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic İtalya'yı sallıyor

İtalya Serie A'da oynanan Sampdoria-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam etti. Milli oyuncumuz, takımı adına mücadeledeki ikinci golü atarken Ibrahimovic ile uyumu dikkat çekti.

Hakan Çalhanoğlu bu golden sonra bu kez kendisine golü attıran Ibrahimovic'e asist yaptı ve maçta skor 3-0'a geldi.

Tarihe geçti

Hakan Çalhanoğlu, 12 yıl sonra Milan formasıyla ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Sampdoria-Milan maçında attığı gol ve yaptığı asist;

⚽️ Zlatan kafayla indiriyor, Hakan zıplayarak Sampdoria kalesinin fotoğrafını çekiyor. Golü çok beğenen hakem yeniden izlemek için VAR'a gidiyor ve golü veriyor.#SampdoriaMilan #ForzaMilan pic.twitter.com/ckIGWudIYK — AC Milan Türkiye (@acmilanturkiye) July 29, 2020

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GOOOOAAAAAALLLLL! IBRA! pic.twitter.com/1NUzwjSrTv — MilanGifs (@MilanGifs) July 29, 2020