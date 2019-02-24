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Hakem rezaleti: Avni Yıldırım masada kaybetti

Türk boksör Avni Yıldırım, WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell'e skandal hakem kararıyla mağlup oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avni Yıldırım hakem kararlarına tepki gösterdi.

Avni Yıldırım hakem kararlarına tepki gösterdi.

Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile karşılaştı. Mücadelenin 10 raundunda Dirrell'de yaşanan kaş açılması nedeniyle müsabaka doktor tarafından durduruldu ve maça devam edilmemesi yönünde karar verildi. Herkes Avni Yıldırım'ın kazanmasını beklerken, hakem kaş açılmasını darbelerle değil, kazayla gerçekleştiğini belirtti ve puanlama ile maçın galibi Dirrel olarak ilan edildi.

"Harcadılar bizi"

Hakem rezaletine isyan eden Avni Yıldırım, "Amerikan oyunları harcadılar bizi" diyerek ringde tepkisini dile getirdi. Yıldırım ayrıca ringde tekbir de getirdi.

Mücadeleyi anlatan Bilgehan Demir ise "Yer ABD, rakip Amerikalı, hakemler Amerikalı, yazıklar olsun" ifadeleriyle hakem skandalına tepki gösterdi.


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