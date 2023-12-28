|
Spor

Galatasaraylı taraftarlar yıldız futbolcularını eleştirdi Okan Buruk'a destek oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, Süper Kupa maçının kadrosuna alınmadı. Faslı futbolcunun ağrıları nedeniyle kadroda olmadığı belirtilirken sarı kırmızılı taraftarlar duruma tepki gösterdi.

16:43 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray Futbol Takımı.
Galatasaray Futbol Takımı.

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Kupa maçı öncesinde Hakim Ziyech'in kadroda olmamasına tepkili. Yıldız oyuncunun Fas Milli Takımı kadrosuna çağrılmasının ardından ağrıları nedeniyle Süper Kupa'da olamayacak olması sosyal medyada konuyla ilgili yüzlerce mesajın paylaşılmasına neden oldu.

Sarı kırmızılı taraftarlar sezon başındaki transfer planlamasının hatalı olduğunu ifade ederken takımın teknik direktörü Okan Buruk'a destek oldu. Galatasaraylılar Ziyech'in Süper Kupa'da olamayacak olmasının ardından kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo'nun geri dönmesini istedi.

İşte Ziyech konusunda Galatasaraylı taraftarların tepkileri;











#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Süper Kupa
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zammı son durum: SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?