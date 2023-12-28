800 bin Euro'ya oynayan Kerem Aktürkoğlu haftalardır tribünlerden küfür yedi, kamuoyunun eleştirisini aldı ağzını açmadı.



Barış Alper kariyerinde ilk kez forvet ve sol bek oynadı. Kaan Ayhan stoperden ön liberoya geçti "Hocamın bildiği vardır, hocam ne istiyorsa onu yaparız"…