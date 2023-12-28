Galatasaraylı taraftarlar, Süper Kupa maçı öncesinde Hakim Ziyech'in kadroda olmamasına tepkili. Yıldız oyuncunun Fas Milli Takımı kadrosuna çağrılmasının ardından ağrıları nedeniyle Süper Kupa'da olamayacak olması sosyal medyada konuyla ilgili yüzlerce mesajın paylaşılmasına neden oldu.
Sarı kırmızılı taraftarlar sezon başındaki transfer planlamasının hatalı olduğunu ifade ederken takımın teknik direktörü Okan Buruk'a destek oldu. Galatasaraylılar Ziyech'in Süper Kupa'da olamayacak olmasının ardından kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo'nun geri dönmesini istedi.