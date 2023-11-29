Hakim Ziyech
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech karşılaşmada iki kez frikik golü kaydetti.
İlk yarının 29. dakikasında Hakim Ziyech, frikik golüyle farkı 1'e indirdi.
Hakim Ziyech'in ilk golü:
Maçın ikinci yarısında bir kez daha frikikte topun başına geçen yıldız isim kaleci Andre Onana'yı ikinci kez avladı.
Hakim Ziyech'in 2. frikik golü:
Hakim Ziyech, bu sezon çıktığı resmi maçlarda ilk kez bir maçta iki gol attı. Yıldız oyuncu “Maçın Oyuncusu” seçildi.