Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. karşılaşmasında sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların golleri dakika (29' 62') Ziyech ve (71') Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İngiliz ekibinin golleri ise dakika (11') Garnacho, (18') Bruno Fernandes ve (55') McTominay'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla birlikte puanını 5'e yükseltti. Sarı-kırmızlılar, grupta son maçında galip gelmesi halinde gruptan çıkacak.