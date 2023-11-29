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Spor

Hakim Ziyech frikik golleriyle Andre Onana'yı avladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadelede 3-3 beraberlikle sonuçlandı Galatasaray'ın Faslı yıldız Hakim Ziyech dakika (29', 62') frikikten iki gol kaydetti. Golleri haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

21:46 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 23:16 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.


Temsilcimiz Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech karşılaşmada iki kez frikik golü kaydetti.


İlk yarının 29. dakikasında Hakim Ziyech, frikik golüyle farkı 1'e indirdi.


Hakim Ziyech'in ilk golü:


Maçın ikinci yarısında bir kez daha frikikte topun başına geçen yıldız isim kaleci Andre Onana'yı ikinci kez avladı.


Hakim Ziyech'in 2. frikik golü:


Hakim Ziyech, bu sezon çıktığı resmi maçlarda ilk kez bir maçta iki gol attı. Yıldız oyuncu “Maçın Oyuncusu” seçildi.







#Galatasaray
#Manchester United
#Hakim Ziyech
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