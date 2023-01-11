Spor Halil Akbunar Eyüpsporda
TRANSFER

Halil Akbunar Eyüpspor’da

TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Belçika’nın Westerlo takımında forma giyen Halil Akunar’ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Halil Akbunar Eyüpspora transfer oldu!
Halil Akbunar, TFF 1.ligdeki son maçına 20 Mayıs 2017'de Göztepe formasıyla Denizlispor'a karşı çıkmıştı.

Ligde bu sezon18 maç sonunda topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor, işini şansa bırakmak istemiyor.

Transfer harekatını devam ettiren eflatun-sarılı takım, daha önce Süper Lig’de boy göstermiş birçok yıldız ismi transfer etmişti. Eyüp, son olarak da milli kanat oyuncusu Halil Akbunar’ı kadrosuna kattı.

Akşam geç saatlerde İstanbul’a gelen Halil Akbunar, Eyüpspor’un Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde kendisini eflatun-sarılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Halil Akbunar yer aldı.

"İkna etmek zordu"

Önemli bir transferi daha bitirdiklerini ifade eden Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Halil kardeşimizi, Eyüpspor’a kazandırmayı başardık. Süreç biraz zor oldu. Biz de çok fedakarlık yaptık, Halil de çok fedakarlık yaptı. Eyüpspor şu anda TFF 1.Lig’de lider durumda olsa da Halil, uzun yıllar Süper Lig’de forma giymiş, milli takımda görev yapmış ve Avrupa’yı kendisine hedef edinmiş bir kardeşimiz. Kendisini bu lige ikna etmek zordu. Halil de inşallah 4-5 ayda bize ciddi katkılar sağlayacak. Tekrardan Süper Lig’de ve Milli takımda oynama hedeflerini gerçekleştirecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kendisiyle 3.5 yıllık anlaşmaya vardık. 3.5 yıl Eyüpspor’umuzda oynayacak. Bir bonservis bedeli karşılığında Westerlo ile anlaştık. Kendisi Westerlo’ya giderken bonservis bedeliyle gitmişti. 3.5 yıl ve daha fazlası olması dileğiyle diyorum. Onun sağlığı el verdiği, bizde oynamak istediği sürece bizim kendisine kapımız her zaman açık. İki tarafa da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Yeniden milli takımı istiyorum"

Transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Halil Akbunar, "Transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tabii ki fikstürde 6 puan önde olsak da uzun bir maraton olacak. İnşallah sonunda şampiyon biz olacağız. Buraya hedeflerimle geldim. Yeniden Süper Lig’de devam etmek, oradan da yeniden milli takıma gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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