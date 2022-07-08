Spor Halil Akbunarın transferi duyuruldu
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Halil Akbunar'ın transferi duyuruldu

Göztepe forması giyen Halil Akbunar, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu. 28 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Göztepeli Halil'in kalbi her zaman burada olmaya devam edecek" dedi.

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Haber Merkezi AA
Halil Akbunarın transferi duyuruldu
Göztepe formasıyla çıktığı 310 maçta 49 gol atıp, 52 de asist kaydetti.

1. Lig ekiplerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil... Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz. Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal."

Veda etti

Halil Akbunar yaptığı açıklamada, hissettiği duyguları anlatmanın, kelimelere dökmenin en zor olduğu anlardan birini yaşadığını belirtti.

Göztepe'ye sadece futbolcu olarak veda ettiğini aktaran Halil Akbunar, şunları kaydetti:

  • "Mesleki kariyerimin başrolü, çocukluğum, gençliğim, sevincim, hüznüm... Tüm duyguları büyük bir coşku ile yaşadığım Göztepe'me sadece futbolcu Halil olarak veda ediyorum. Göztepeli Halil'in kalbi her zaman burada olmaya devam edecek. Adımın önüne aldığım Göztepeli sıfatını ömür boyu gururla taşımanın mutluluğu ile yaşayacağım."

Halil Akbunar, Türk futbolunda ender görülen, bir kulüpte uzun yıllar forma giyme şansını yuvası Göztepe'de yakaladığını belirterek, "Bu yolda çok sevindik, çok kırıldık, çok ağladık. Kısaca tüm duyguları her Göztepeli gibi en doruklarda yaşadık. Bugüne kadar şanlı Göztepe için sahada oldum. Bundan sonra ise saha dışında tüm kalbimle tuttuğum kulübüme desteğim sürecek. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen aileme, başkanımız Mehmet Sepil'e,Talat Papatya'ya, İlhan Şahin'e, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp personelimize, taraftarlarımıza, unuttuğum tüm Göztepe neferlerine teşekkürü bir borç bilirim. Hakkım varsa helal olsun" ifadelerini kullandı.

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