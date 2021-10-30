Beşiktaş, Hatay deplasmanından puansız ayrıldı

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti. Ayrıca Beşiktaş'ta 72. dakikada Mehmet Topal'ın attığı şık gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 23'e yükseltirken, Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşışakaca. Beşiktaş ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
İlk yarıdan dakikalar
- 6. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top savunmaya, ardından tekrar kendisine çarparak kaleye yöneldi. Çizgide topa dokunan Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
- 12. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Boudjemaa'nın önünde kaldı. Boudjemaa'nın çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.
- 14. dakikada Beşiktaş’ın atağında ceza sahası önünde topla buluşan Atiba'nın çektiği şutta, kaleci Munir gole izin vermedi.
- 17. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin uzaktan şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.
- 31. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.
- 45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
- 45+5. dakikada Montero'nın hatalı pasında topu alan El Kaabi'nin pasında Traore meşin yuvarlakla buluştu. Traore'nin şutunda top auta çıktı.
- Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıdan dakikalar
- 67. dakikada sağdan Rosier’in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Kenan Karaman’ın kafa vuruşunda kaleci Munir son anda topu çeldi.
- 73. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal’ın topuğu ile vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak hakem Cüneyt Çakır’ın tavsiye üzerine VAR incelemesi gerçekleştirdi. İncelemenin ardından Montero’nun kalecinin görüş açısını kapattığı dolayısı ile ofsayt kararı ile golü iptal etti.
- 90+3. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Dylan Louis’in pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kamara’nın kaleciden karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda top auta gitti.
- Mücadele 1-0 sona erdi.