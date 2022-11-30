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Hatayspor'un transferde önceliği defans ve orta saha

Hatayspor'da Kulübün Onursal Başkanı Lütfü Savaş, ligde Volkan Demirel yönetiminde gelinen son durumu, transferdeki yol haritalarını açıkladı. Savaş, "Hocamızın düşündüğü bölgeler daha çok defans ve orta saha. Bu nedenle isim bazında ve hangi bölgeye adam lazımsa ona göre hocamızla istişare edeceğiz" dedi. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: El Kaabi ile devam etmek istiyoruz
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ara transfer döneminde önceliği defans ve orta saha mevkilerine vererek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Onursal Başkan Lütfü Savaş, Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde sergilediği performanstan genel olarak memnun olduklarını söyledi.

Lütfü Savaş: "Hangi bölgeye adam lazımsa hocamızla istişare edeceğiz"

Yönetim ve teknik ekiple yapacakları görüşmeler sonucunda 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer için çalışma yürüteceklerini anlatan Savaş, "Ekonomik şartların oluşması durumunda önceliğimiz defans ve orta saha mevkilerine transfer yapmak. Tabii ki ocak ayına kadar transfer yok ama yönetim kurulu ve teknik direktörümüzle toplantımız olacak. Teknik direktörümüzün fikirlerini alacağız, yönetimimizle de konuşacağız, eğer ekonomik şartlarımız uygunsa teknik direktör ve yönetimimiz de hemfikir olursa Hatayspor'un ihtiyacı olan bölgelere merhem olacak transferler yapmak isteriz. Hocamızın düşündüğü bölgeler daha çok defans ve orta saha. Bu nedenle isim bazında ve hangi bölgeye adam lazımsa ona göre hocamızla istişare edeceğiz. Şartlar iki taraf için de uygun olursa devre arasında birkaç oyuncuyla da yollarımızı ayırabiliriz. Şartlar uygun olmazsa da futbolcularımız devam eder" şeklinde konuştu.

"El Kaabi ile devam etmek istiyoruz"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Faslı santrfor Ayoub El Kaabi ile devre arasında masaya oturacaklarını belirten Savaş, "El Kaabi'yi beğeniyorum. Geçen sezon çok flaş işler yaptı. 18 golle de ligin en çok gol atan ikinci futbolcusuydu. Zannedersem bu goller penaltısız gollerdi. Bu sezon da memnunuz, biraz geç açıldı ama El Kaabi bizim hem ikinci kaptanımız hem de beyefendi bir futbolcu. Futbol kalitesi ve mantalitesi konusunda da hiç kimsenin ona diyeceği bir şey yok. Tabii ki şartlar da uygun olursa El Kaabi ile devam etmek istiyoruz. Devre arasında bir kez daha oturup konuşacağız" dedi.

Onursal Başkan, sakatlıkları bulunan Christian Atsu ve Kevin Soni'nin de Dünya Kupası'nın ardından takımdaki yerlerini alacaklarını, Volkan Demirel'in şans vermesi durumunda iki oyuncudan da faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Antalya'da 5 Aralık'ta kampa girilecek

Bordo-beyazlı ekibin 5 Aralık'a kadar kentteki Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüreceğini aktaran Savaş, "Futbolcularımız, 5 Aralık itibarıyla da Antalya'da kampa girecek. Belki kamp sırasında da birkaç hazırlık maçı yapacağız. Biz bıraktığımız yerden yine 3 puanlarla ligimize devam etmek, bu sezonu da ilk 10'da bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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