Hedef dünyanın zirvesi

16-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli güreşçilerimiz geçen yılki başarıyı tekrarlamak, hatta üzerine çıkmak istiyor. Geçtiğimiz yıl yine Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Burhan Akbudak ve Yasemin Adar Yiğit altın, Selçuk Can, Yunus Emre Başar, Ali Cengiz ve Soner Demirtaş ise bronz madalya elde etmişti. Türk Milli Takımı 65 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda 4 altın madalya birden kazanırken, grekoromen milli takımı ise 13 yıl sonra takım halinde şampiyon olmuştu.





Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya alan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmezken, yerine Mehtap Gültekin mindere çıkacak.





Belgrad'da Rıza Kayaalp, 6. kez dünya şampiyonu olması durumunda kendisine ait rekoru geliştirecek. Taha Akgül ise 4. dünya şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.





İlk gün Taha Akgül mindere çıkıyor





Şampiyonanın ilk gününde serbest stil 61,70, 86 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 70 kiloda Servet Coşkun, 86 kiloda Osman Göçen, 125 kiloda ise Taha Akgül temsil edecek.













Olimpiyat kotası mücadelesi verilecek





Şampiyonada olimpik olan 6'şar sıklette ilk 5'te yer alan güreşçiler aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek. Serbest stilde 57, 65,74, 86 kilo, 97 ve 125 kilo. Grekoromende 60,67, 77, 87, 97 ve 130 kilo, Kadınlarda ise 50,53,57,62, 68 ve 76 kiloda olimpiyat kotaları veriliyor.





Güreşte Avrupa Olimpiyat Elemeleri, 4-7 Nisan 2024'de Azerbaycan'da düzenlenecek. 2024 Paris Olimpiyatları öncesi son olimpiyat kota müsabakalarına ise İstanbul ev sahipliği yapacak. Dünya Olimpiyat Elemeleri, 9-12 Mayıs 2024'te gerçekleştirilecek





"Tarih yazamaya devam edeceğiz"





Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Türk güreşi olarak tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi. Hedeflerinin Dünya Şampiyonası'nda geçen yılki başarının üzerine çıkmak olduğunu belirten Eroğlu, "2022 Dünya Şampiyonası, Türk güreşi açısından şanlı tarihimizi hatırlatan, büyük başarıların kazanıldığı bir şampiyona oldu. Türkiye, dünya güreş tarihinde bir ilki başararak, tüm stillerde ağır sıkletleri domine etti ve 3 şampiyon çıkartarak tarih yazdı. Grekoromen Milli Takımımız 13 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Sporcularımız 65 yıl sonra bir dünya şampiyonasında 4 altın madalya ile ülkemizi gururlandırdı. Geçen sene olduğunu gibi Türk güreşi olarak iddialıyız. Milli güreşçilerimiz yine Türk halkını sevindirecek" ifadelerini kullandı.





Şampiyonada mücadele edecek milli güreşçiler





Grekoromen: 55 kilo Adem Burak Uzun, 60 kilo Kerem Kamal, 63 kilo Enes Başar, 67 kilo Murat Fırat, 72 kilo Selçuk Can, 77 kilo Yunus Emre Başar, 82 kilo Burhan Akbudak, 87 kilo Ali Cengiz, 97 kilo Metehan Başar, 130 kilo Rıza Kayaalp.





Serbest: 57 kilo Süleyman Atlı, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Servet Coşkun, 74 kilo Soner Demirtaş, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Osman Göçen, 92 kilo Feyzullah Aktürk, 97 kilo İbrahim Çiftçi ve 125 kilo Taha Akgül.





Kadınlar: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Tuba Demir, 55 kilo Melda Dernekçi, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 59 kilo Mehlika Öztürk, 62 Selvi İlyasoğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun, 72 kilo Nesrin Baş ve 76 kilo Mehtap Gültekin.























