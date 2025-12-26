Hedef yeniden şampiyonluk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Organizasyona kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı. Özbek, “Hedefimiz olan 26. şampiyonluk için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir transfer dönemine giriyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor” dedi. Özbek, “Hiçbir yönetim, ‘Yüklü transfer yapalım’ düşüncesiyle yola çıkmaz. Her takımın tamamlaması gereken yerleri vardır. Onları tamamlamak ister. Bizler de eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz. Kimse endişe etmesin. En faydalı performansı verecek oyuncuyu en uygun ekonomik koşullarda getireceğiz” açıklamasını yaptı.





ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI ALACAĞIZ

Başkan Özbek, kulübün hedeflerinden birinin de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu vurguladı. Galatasaray’ın her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Özbek, “Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi. Böyle bir hedef koymadan Galatasaray’ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış. Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sürdürülebilir bir finansal yapı ve sportif başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Kurduğumuz takıma bakınca amacımızı görürsünüz. Bu hedeften hiçbir zaman şaşmayız” dedi.





BONSERVİS BORCU BİTİYOR

Özbek, yaklaşık 140 milyon avro değerindeki bonservis taksitlerinin Mayıs ayındaki seçim öncesinde biteceğini de sözlerine ekledi.





EN İYİ SEVİYEDEYİZ

Özbek, “Finansal açıdan yarışmacı kulüpler arasında en iyi seviyeye geldik. Kemerburgaz'a 1 milyar TL harcandı. Galatasaray Adası’na 10 milyon dolar gitti. Altyapı tesisleri için 11-12 milyon dolar fon ayırdık. Bütün bunların finansmanını Galatasaray sağlıyor” dedi. Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nden Vadistanbul’a 62 dönümlük araziye yapılacak tesislerin kendi finansmanını sağlayacağını da dile getirdi.





DEVLER LİGİ’NDEN ORTA SAHA GELİYOR

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ara transfer döneminde önceliklerinin orta saha oyuncusu olduğunu söyledi. Orta sahaya alacakları oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak’tan sonra kadroya yazabileceklerini vurgulayan Kavukcu, “Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak’tan önce vermiyorlar. Oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor. Lemina’nın daha genci ve daha sertini istiyoruz” diye konuştu.



