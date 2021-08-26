Spor Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde gruplara kaldı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında, Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 yendiği Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yendi ve gruplara kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Helsinki Fenerbahçe 2-5 maç özeti izle: Valencianın gollerini izle
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında, Fenerbahçe, Finlandiya'da Helsinki ile karşılaştı. Kadıköy'de 1-0 yendiği Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11,14 ve 52. dakikalarda Enner Valencia, 90+2. dakikada Fatih Şanlıtürk ile 90+4. dakikada Peltola (K.K) kaydetti ve hat-trick yaptı. Helsinki'nin gollerini ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski attı.

İlk yarıdan dakikalar

  • 2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.
  • 11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
  • 14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.
  • 27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 52. dakikada sağ kanattan Nazım’ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3
  • 57. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
  • 77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed’in şutu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mert Hakan’ın şutu yandan dışarı çıktı.
  • 88. dakikada sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski’nin şutu ağlara gitti. 2-3
  • 90+2. dakikada Tisserand’ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-4
  • 90+4. dakikada sol kanattan Muhammed’in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 2-5
  • Mücadeleyi Fenerbahçe 5-2 kazandı.

Abone Ol Google News
Gruplardayız

Gruplardayız

Randers'i 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde.
Avrupada havlu attık

Avrupa'da havlu attık

​Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 kaybetti.
Bunu size ödeteceğiz

Biden'dan Kabil'deki terör saldırılarına ilişkin açıklama.

​Çifte saldırı sonrası üçüncü patlama meydana geldi.
Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Tur Fenerbahçe'nin

Tur Fenerbahçe'nin

​Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Beşiktaş'ın<br>rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın
rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düştü.

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak.

​Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul’un ‘kira’ sorunu
Gündem

İstanbul’un ‘kira’ sorunu

Konut arzının azalması ve artan kiralık konut talebi sadece son birkaç ayda kira fiyatlarında %70’e varan artışlara yol açtı. Kiralık konutta tek sorun zamlar değil. Kiracının 657’ye tabi devlet memuru olması ya da bir memurun kefil olmasını şart koşanlar var. Bazı emlakçılar ev sahibinden 2 bin-2 bin 500 liraya kiraladıkları evleri internet üzerinden bin-bin 500 lira daha pahalıya pazarlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da meydana gelen ve 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik sert sözler söyleyerek "Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca patlamaların sorumlusu olduğunu söylediği DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri verdiğini açıkladı.
Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
Ekonomi

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.