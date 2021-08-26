Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında, Fenerbahçe, Finlandiya'da Helsinki ile karşılaştı. Kadıköy'de 1-0 yendiği Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11,14 ve 52. dakikalarda Enner Valencia, 90+2. dakikada Fatih Şanlıtürk ile 90+4. dakikada Peltola (K.K) kaydetti ve hat-trick yaptı. Helsinki'nin gollerini ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski attı.
İlk yarıdan dakikalar
- 2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.
- 11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
- 14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.
- 27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.
- Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıdan dakikalar
- 52. dakikada sağ kanattan Nazım’ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3
- 57. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
- 77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed’in şutu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mert Hakan’ın şutu yandan dışarı çıktı.
- 88. dakikada sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski’nin şutu ağlara gitti. 2-3
- 90+2. dakikada Tisserand’ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-4
- 90+4. dakikada sol kanattan Muhammed’in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 2-5
- Mücadeleyi Fenerbahçe 5-2 kazandı.