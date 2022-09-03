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Hollanda'da ilk sıra Verstappen'in

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Hollanda Zandvoort GP'de pole pozisyonu, şampiyona lideri Max Verstappen'in oldu. Yarışa ikinci sırada Charles Leclerc, üçüncü sırada Carlos Sainz yer alacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak Hollanda GP öncesi tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Mehmet Onur Nizamoğlu Yeni Şafak
Hollanda GPye ilk sırada kim başlayacak, yarış kaçta, hangi kanalda?
Max Verstappen - Formula 1 Haberleri

Formula 1'de sezonun 15. ayağı yarın Hollanda Zandvoort GP'de koşulacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak yarışta ilk sırada Max Verstappen yer alacak.

Bu sezonki 4. pole

Kendi ülkesinde ilk sıraya yerleşen Verstappen, bu pistteki 2. pole pozisyonunu alırken, bu sezonki 4. kariyerinin de 17. pole pozisyonunu elde etti.

Sıralama turları sonrasında konuşan şampiyona lideri, “İnanılmaz. Bugün yine hızlı bir arabamız vardı. Çılgınca bir tur attık” ifadelerini kullandı.

"Yarına bakacağız"

Yarın yarışa 2. sırada başlayacak olan Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonuna yerleşemeyince telsizden tepki gösterdiği duyuldu.

Küfürlü bir tepki gösteren Monakolu'ya takım patronu Mattia Binotto, "Yazık oldu Charles ama iyiydin" diyerek teselli etti. Bunun üzerine şampiyona ikincisi ise tekrar yanıt vererek, "Teşekkürler Mattia. Oh, yarına bakacağız” dedi.

Yarışa ve Piste dair bilgiler

Yarın saat 16.00'da başlayacak yarışa Max Verstappen pole pozisyonunda başlayacak. Charles Leclerc ise ikinci, Carlos Sainz üçüncü başlayacak.

Grid'in geri tamamı ise şöyle oluştu:

1- Max Verstappen

2- Charles Leclerc

3- Carlos Sainz

4- Lewis Hamilton

5- Sergio Perez

6- George Russell

7- Lando Norris

8- Mick Schumacher

9- Yuki Tsunoda

10- Lance Stroll

11- Pierre Gasly

12- Esteban Ocon

13- Fernando Alonso

14- Zhou Guanyu

15- Alexander Albon

16- Valtteri Bottas

17- Daniel Ricciardo

18- Kevin Magnussen

19- Sebastian Vettel

20- Nicholas Latifi

Pist bilgileri ise şu şekilde;

  • Tur Sayısı: 72
  • Toplam KM: 306.587 km
  • Yağmur Beklentisi: %9
  • Bir Önceki Kazanan: Verstappen
  • Pit Beklentisi: 2
  • DRS Bölgesi: 2
  • Beklenen Hava Sıcaklığı: 19
  • Geçiş İçin Uygun Virajlar: 1, 3, 11, 13

Saat 16.00'da başlayacak yarış Ssport 2 ve Ssport Plus'tan yayınlanacak.

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