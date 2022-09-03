Hollanda'da ilk sıra Verstappen'in

Formula 1'de sezonun 15. ayağı yarın Hollanda Zandvoort GP'de koşulacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak yarışta ilk sırada Max Verstappen yer alacak.
Bu sezonki 4. pole
Kendi ülkesinde ilk sıraya yerleşen Verstappen, bu pistteki 2. pole pozisyonunu alırken, bu sezonki 4. kariyerinin de 17. pole pozisyonunu elde etti.
Sıralama turları sonrasında konuşan şampiyona lideri, “İnanılmaz. Bugün yine hızlı bir arabamız vardı. Çılgınca bir tur attık” ifadelerini kullandı.
"Yarına bakacağız"
Yarın yarışa 2. sırada başlayacak olan Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonuna yerleşemeyince telsizden tepki gösterdiği duyuldu.
Küfürlü bir tepki gösteren Monakolu'ya takım patronu Mattia Binotto, "Yazık oldu Charles ama iyiydin" diyerek teselli etti. Bunun üzerine şampiyona ikincisi ise tekrar yanıt vererek, "Teşekkürler Mattia. Oh, yarına bakacağız” dedi.
Yarışa ve Piste dair bilgiler
Yarın saat 16.00'da başlayacak yarışa Max Verstappen pole pozisyonunda başlayacak. Charles Leclerc ise ikinci, Carlos Sainz üçüncü başlayacak.
Grid'in geri tamamı ise şöyle oluştu:
1- Max Verstappen
2- Charles Leclerc
3- Carlos Sainz
4- Lewis Hamilton
5- Sergio Perez
6- George Russell
7- Lando Norris
8- Mick Schumacher
9- Yuki Tsunoda
10- Lance Stroll
11- Pierre Gasly
12- Esteban Ocon
13- Fernando Alonso
14- Zhou Guanyu
15- Alexander Albon
16- Valtteri Bottas
17- Daniel Ricciardo
18- Kevin Magnussen
19- Sebastian Vettel
20- Nicholas Latifi
Pist bilgileri ise şu şekilde;
- Tur Sayısı: 72
- Toplam KM: 306.587 km
- Yağmur Beklentisi: %9
- Bir Önceki Kazanan: Verstappen
- Pit Beklentisi: 2
- DRS Bölgesi: 2
- Beklenen Hava Sıcaklığı: 19
- Geçiş İçin Uygun Virajlar: 1, 3, 11, 13
Saat 16.00'da başlayacak yarış Ssport 2 ve Ssport Plus'tan yayınlanacak.
Red Bull pilotu Verstappen, Hollanda GP'de pole pozisyonunun sahibi oldu.
🥈Charles Leclerc
🥉Carlos Sainz pic.twitter.com/yUzXyUKLDL
Red Bull pilotu Verstappen, Hollanda GP'de pole pozisyonunun sahibi oldu.