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ÖZET | Hollanda 2-0 Katar

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti ve A grubundan lider olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda-Katar 2-0 | maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası maç özetleri
Gakpo'nun gol sevinci

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Hollanda A Grubu’nu ilk sırada bitirerek son 16 turuna lider olarak yükseldi.

Hollanda 7 puan ile lider çıktı

Hollanda, ev sahibi Katar ile Al Bayt Stadyumu’nda karşılaşırken, müsabakada Gambiyalı hakem Bakary Gassama düdük çaldı. 26. dakikada Klaassen’in pasıyla ceza sahasına giren Gakpo, Hollanda’yı 1-0 öne geçiren golü attı. 23 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası’nda 3 grup maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Portakallar, ikinci yarıya da golle başladı. Depay’ın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Frenkie de Jong farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Skor avantajını eline alan Hollanda, rakibine de gol izni vermedi ve mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 7’ye yükseltti.

  • Beşiktaşlı Wout Weghorst, 83. dakikada Gakpo’nun yerine oyuna dahil oldu. Katar ise 3 maçta puan alamayarak şampiyonaya veda etti.

Hollanda-Katar maç özeti

Hollanda - Katar maç özetini izlemek için tıklayınız.
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