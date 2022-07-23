Hull City hazırlık maçında taraftarlarını üzdü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, hazırlık kampında çıktığı beşinci maçta rakibi Peterborough'a 3-0 yenildi.
Türkiye'den yaptığı transferlerle son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla adından söz ettiren İngiliz ekibi, alt ligde mücadele eden Peterborough karşısında farklı kaybetti.
Bu sezon Championship'te play-off'u hedefleyen Hull City, son olarak Yeni Malatya'da forma giyen Tetteh'i kadrosuna katmıştı.
🗞️ Defeat in our final pre-season outing...#hcafc
🗞️ Defeat in our final pre-season outing...#hcafc— Hull City (@HullCity) July 23, 2022
Hull City'nin transferleri👇
▪Allahyar - 4.5M€
▪Doğukan - 4M€
▪Ozan - 3M€
▪Seri - Bedelsiz
▪Estupinan - Bedelsiz
▪Figueiredo - Bedelsiz
▪Tetteh - Bedelsiz
▪Baxter - Kiralık
▪Nwakaeme - ⌛ pic.twitter.com/1aW5ArN6vM
Hull City'nin transferleri👇