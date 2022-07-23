Hull City hazırlık maçında taraftarlarını üzdü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katıldı. Erdoğan, ''Dünya büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Küresel enflasyon insanlığın öncelikli sorunlarından biri. Dünya son yarım asırdır en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Her kesimden insanımıza verdiğimiz destek ile ekonomi çarklarının kesintisiz sürmesini sağladık. Yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Türk ekonomisi ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor. Asgari ücretteki tabloyu yıl sonunda yeniden değerlendirip gerekeni yapacağız. 2023'te vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz'' açıklamasında bulundu.