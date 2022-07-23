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Hull City hazırlık maçında taraftarlarını üzdü

İngiltere Championship takımlarından Hull City, bir alt ligde mücadele eden Peterborough ile oynadığı hazırlık maçını farklı kaybetti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampında çıktığı beşinci maçta üçüncü mağlubiyetini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull City hazırlık maçında taraftarlarını üzdü
Hull Cityli taraftarlar maçı takip ederken.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, hazırlık kampında çıktığı beşinci maçta rakibi Peterborough'a 3-0 yenildi.

Türkiye'den yaptığı transferlerle son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla adından söz ettiren İngiliz ekibi, alt ligde mücadele eden Peterborough karşısında farklı kaybetti.

Bu sezon Championship'te play-off'u hedefleyen Hull City, son olarak Yeni Malatya'da forma giyen Tetteh'i kadrosuna katmıştı.

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