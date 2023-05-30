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Spor

Icardi geleceği hakkında konuştu: Konuşulması gereken çok şey var

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var" cevabını verdi.

22:52 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Icardi'nin Ankaragücü maçındaki gol sevinci

Icardi'nin Ankaragücü maçındaki gol sevinci

Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olan Galatasaray, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.


Ankaragücü filelerine iki gol birden atan Mauro Icardi, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcu, "Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu. Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var" diye konuştu.






#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig
35 dakika önce
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