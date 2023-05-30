Icardi geleceği hakkında konuştu: Konuşulması gereken çok şey var

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcu, "Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu. Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var" diye konuştu.