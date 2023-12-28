Fenerbahçe ile Galatasaray arasında golsüz berabere biten derbide Mauro Icardi ile Edin Dzeko gerginlik yaşamıştı. Yaşanan bir pozisyon sonrası söz dalaşına giren ikiliyi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirmişti.
Edin Dzeko, maç sonrası Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşmasına tepki göstermiş ve sarı-kırmızılılar için "penaltı için ağlıyorlar" ifadesini kullanmıştı.
İkili arasında geçen diyalog
İki yıldız futbolcunun tartışma sırasında birbirlerine ne söyledikleri ortaya çıktı. Icardi ile Dzeko'nun dudaklarını okuyan bir uzman, ikili arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı: