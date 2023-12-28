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Spor

Icardi ile Dzeko'nun dudaklarını okudular

Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Mauro Icardi ile Edin Dzeko arasında yaşanan gerginlik damga vurmuştu. İki yıldız futbolcunun tartışma esnasında birbirlerine neler söyledikleri ortaya çıktı.

15:33 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:44 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dzeko ile Icardi derbide söz dalaşına girmişti.
Dzeko ile Icardi derbide söz dalaşına girmişti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında golsüz berabere biten derbide Mauro Icardi ile Edin Dzeko gerginlik yaşamıştı. Yaşanan bir pozisyon sonrası söz dalaşına giren ikiliyi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirmişti.


Edin Dzeko, maç sonrası Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşmasına tepki göstermiş ve sarı-kırmızılılar için "penaltı için ağlıyorlar" ifadesini kullanmıştı.



İkili arasında geçen diyalog


İki yıldız futbolcunun tartışma sırasında birbirlerine ne söyledikleri ortaya çıktı. Icardi ile Dzeko'nun dudaklarını okuyan bir uzman, ikili arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:


Dzeko:
Kendi işine bak!
Icardi:
Bunu yapmazsam ne olur?
Dzeko:
Neden bahsediyorsun?
Icardi:
Tekrar ediyorum, kendi işime bakmazsam ne olur?





#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Mauro Icardi
#Edin Dzeko
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