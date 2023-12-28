Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Derbide Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko ile Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin bir pozisyon sonrasında tartışması, dünya basınında da yer buldu. Hem Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hem de Dzeko - Icardi tartışmasının yankılarını haberimizde bulabilirsiniz.