Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe iddiasına cevap

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Selahattin Baki’nin, Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Baki, "İlk bize önerildi. Icardi’yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı" ifadelerini kullandı.





Selahattin Baki

Icardi'nin menajerinden cevap geldi





Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, TRT Spor’da yaptığı açıklamada bu sözlere cevap verdi. Pino, süreci netleştirmek istediğini belirterek şunları söyledi:





"Sayın Selahattin Baki’nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim. İlk temas Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, PSG’deki yerini kazanmak istiyordu. Galatasaray kendisine son derece cazip bir sportif proje sundu."









Fenerbahçe ile de temas kurulduğunu doğrulayan Pino, "Bu süreçte Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda Mauro, Galatasaray’ın projesini tercih etti" dedi.



















