Galatasaray'da Icardi ile ilgili flaş gelişme: Bütün düşünceler değişti

Galatasaray, Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin karar sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Dursun Özbek’in, takımın hücum gücünde belirleyici rol oynayan Arjantinli golcüyle devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.





Yeni sözleşme önerilecek

Habertürk'ün haberine göre; sarı kırmızılı takım, Icardi’ye, son yılı opsiyonlu olmak üzere iki sezonluk bir sözleşme teklif edecek. Galatasaray cephesi, yaş ve mali dengeyi gözeterek kontrollü bir kontrat yapısı üzerinde duruyor.





Icardi’nin beklentisi 3 yıllık sözleşme

Arjantinli yıldızın ise daha uzun süreli bir sözleşme istediği belirtiliyor. Icardi’nin, üç sezonu kapsayan ve toplam 20 milyon euroya ulaşan bir anlaşmaya imza atmaya hazır olduğu aktarılıyor.





Görüşmeler devam ediyor

Tarafların mali şartlar konusunda uzlaşma zemini bulabileceği ifade edilirken, Galatasaray yönetiminin üç yıllık sözleşme seçeneğini tamamen kapatmadığı vurgulanıyor. Ancak henüz nihai kararın verilmediği ve görüşmelerin detaylar üzerinde şekilleneceği belirtiliyor.















