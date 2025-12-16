Yeni Şafak
Okan Buruk aradığı yıldızı İngiltere'de buldu: Orta saha Premier Lig'den geliyor

Okan Buruk aradığı yıldızı İngiltere'de buldu: Orta saha Premier Lig'den geliyor

16/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Vitaly Janelt transferine onay verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Vitaly Janelt transferine onay verdi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu.

Galatasaray, yeni sezon planlaması doğrultusunda orta saha transferi için temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı kırmızılı takım rotasını İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Brentford forması giyen Vitaly Janelt için devreye girdi.


Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Brentford ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Janelt için fırsat kolluyor. Yönetimin, bu durumu avantaja çevirerek transferi makul bir bedelle sonuçlandırmayı hedeflediği aktarılıyor.



Okan Buruk transfere onay verdi

Teknik direktör Okan Buruk’un, Alman orta saha oyuncusunun profilini olumlu değerlendirdiği ve transfere onay verdiği belirtiliyor.

Buruk’un, orta sahada denge ve fizik gücü sağlayacak bir oyuncu talep ettiği vurgulanıyor.


Görüşmeler hız kazanacak

Sarı-kırmızılı yönetim, mali dengeleri koruyarak kadroyu güçlendirme planı doğrultusunda hareket ederken, Premier Lig deneyimi bulunan bir ismi kadroya katmanın takıma katkı sağlayacağı görüşünde. Önümüzdeki günlerde temasların hız kazanması bekleniyor.





#okan buruk
#galatasaray
#vitaly janelt
