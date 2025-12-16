Okan Buruk aradığı yıldızı İngiltere'de buldu: Orta saha Premier Lig'den geliyor

Galatasaray, yeni sezon planlaması doğrultusunda orta saha transferi için temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı kırmızılı takım rotasını İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Brentford forması giyen Vitaly Janelt için devreye girdi.

Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Brentford ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Janelt için fırsat kolluyor. Yönetimin, bu durumu avantaja çevirerek transferi makul bir bedelle sonuçlandırmayı hedeflediği aktarılıyor.