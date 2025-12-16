Okan Buruk aradığı yıldızı İngiltere'de buldu: Orta saha Premier Lig'den geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu.
Galatasaray, yeni sezon planlaması doğrultusunda orta saha transferi için temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı kırmızılı takım rotasını İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Brentford forması giyen Vitaly Janelt için devreye girdi.
Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Brentford ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Janelt için fırsat kolluyor. Yönetimin, bu durumu avantaja çevirerek transferi makul bir bedelle sonuçlandırmayı hedeflediği aktarılıyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un, Alman orta saha oyuncusunun profilini olumlu değerlendirdiği ve transfere onay verdiği belirtiliyor.
Buruk’un, orta sahada denge ve fizik gücü sağlayacak bir oyuncu talep ettiği vurgulanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, mali dengeleri koruyarak kadroyu güçlendirme planı doğrultusunda hareket ederken, Premier Lig deneyimi bulunan bir ismi kadroya katmanın takıma katkı sağlayacağı görüşünde. Önümüzdeki günlerde temasların hız kazanması bekleniyor.