Abdullah Kavukcu'ya ceza indirimi

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Abdullah Kavukcu'ya "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon lira para cezasına yapılan itirazı görüştü.