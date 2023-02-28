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Spor

İlginç olay: Hocayı cezalandıran başkan takımın başına geçti

Dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion'da başkan Christian Constantin, takımın başında maça çıkmaya karar verdi.

11:11 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Takım, başkan yönetiminde idman yaptı.

Takım, başkan yönetiminde idman yaptı.

İsviçre Süper Lig'inde 11 maçtır kazanamayan Sion'da başkan Christian Constantin, şaşkına çeviren bir karara imza attı.


Constantin, üst üste alınan kötü sonuçların ardından faturayı teknik direktör Fabio Celestini'ye kesti. 47 yaşındaki çalıştırıcıya 1 maç ceza veren başkan Costantin'in Lugano ile oynanacak maçta yedek kulübesinde takımın başına olacağı açıklandı.


Sionlu taraftarlar, St. Gallen'e 4-0 mağlup olunan son maçta takımı protesto etmiş ve yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin formasını yakmıştı.


Sion, 10 takımın bulunduğu İsviçre Süper Ligi'nde 9. sırada yer alıyor.







#İsviçre Süper Lig
#Sion
#Christian Constantin
#Mario Balotelli
#Fabio Celestini
1 saat önce
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İlginç olay: Hocayı cezalandıran başkan takımın başına geçti
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