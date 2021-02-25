İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci’den sevindirici haber geldi. Sakatlığı tamamen geçen başarılı orta saha oyuncusu antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.
İlk 11'de başlamayacak
Ancak milli futbolcunun sakatlıktan yeni çıkması ve antrenman eksiğinin olması nedeniyle Trabzonspor maçında ilk 11’de başlaması beklenmiyor.
- İrfan Can Kahveci’nin zorlu mücadele öncesi kadroda yer alabileceği ve maçın gidişatına göre 10 dakika forma giyebileceği gelen haberler arasında.
Fenerbahçe Kulübü İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkardı pic.twitter.com/M6EycMoSsm
Fenerbahçe Kulübü İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkardı pic.twitter.com/M6EycMoSsm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 1, 2021