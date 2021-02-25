Spor İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?
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İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den renklerine bağladığı İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamadı. Yıldız oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında süre alması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci ligin ilk yarısında 18 maçta, 2 gol ve 1 asistle oynadı.
İrfan Can Kahveci ligin ilk yarısında 18 maçta, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci’den sevindirici haber geldi. Sakatlığı tamamen geçen başarılı orta saha oyuncusu antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

İlk 11'de başlamayacak

Ancak milli futbolcunun sakatlıktan yeni çıkması ve antrenman eksiğinin olması nedeniyle Trabzonspor maçında ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

  • İrfan Can Kahveci’nin zorlu mücadele öncesi kadroda yer alabileceği ve maçın gidişatına göre 10 dakika forma giyebileceği gelen haberler arasında.

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