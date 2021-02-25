İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Spor

Emre Belözoğlu, teknik heyet ve futbolcularla birebir görüştü

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet ve futbolcularla görüşmeler yaptı, kritik mücadeleye motive etmeye çalıştı. Futbolcular ise Trabzonspor maçıyla ilgili olarak 'Trabzonspor maçı bizim için adeta yeniden doğuş maçı olacak' ifadesini kullandı.