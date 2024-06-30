İspanya - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turuyla birlikte turnuvanın çeyrek finalistleri de belli oluyor. İsviçre ve Almanya, çeyrek finale yükselen ilk takımlar olmuştu. Günün ikinci seansında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair tüm detaylar...
İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya ile Gürcistan'ın çeyrek finale çıkma mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
TRT, EURO 2024’te maçların canlı yayınlanacağını ancak frekans ayarı yapılması gerektiği uyarısında bulundu.