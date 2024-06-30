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Spor

İspanya - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

EURO 2024'te heyecan son 16 turu müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ikinci seansında İspanya ile turnuvanın sürpriz ekibi Gürcistan kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın yayın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? TRT güncel frekans bilgileri ve daha fazlası haberimizde...

12:42 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
İspanya ile Gürcistan, çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
İspanya ile Gürcistan, çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turuyla birlikte turnuvanın çeyrek finalistleri de belli oluyor. İsviçre ve Almanya, çeyrek finale yükselen ilk takımlar olmuştu. Günün ikinci seansında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair tüm detaylar...


İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya ile Gürcistan'ın çeyrek finale çıkma mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya:
Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams.
Gürcistan:
Mamardashvili; Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ


TRT, EURO 2024’te maçların canlı yayınlanacağını ancak frekans ayarı yapılması gerektiği uyarısında bulundu.


İşte TRT’nin güncel frekans bilgileri:

Uydu:
Türksat 4A

Frekans:
11794

Polarizasyon:
V (Dikey)

Sembol Oranı:
30000

FEC:
3/4

İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI ANLATIM


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