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İspanya'da LaLiga futbolda nefret suçuna karşı daha fazla yetki istedi

İspanya'da LaLiga futbolda nefret suçuna karşı daha fazla yetki istedi

16:4228/01/2025, Salı
AA
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İspanya'da LaLiga, futbolda nefret suçuna karşı daha fazla yetki istedi
İspanya'da LaLiga, futbolda nefret suçuna karşı daha fazla yetki istedi

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, stadyumlarında nefret ve ırkçılık suçlarına karşı İspanya Meclisi'nden yaptırım yetkisi istedi.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Meclis Eşitlik Komisyonunda yaptığı konuşmada, "LaLiga olarak biz kulüplerin temsilcisiyiz. Gerektiğinde ekonomik kontrol boyutunda kulüplere yaptırım ve sınırlama getirme yetkisine sahibiz ama futbol sahalarında nefret suçlarına karşı bir yetkimiz yok. Sadece bu suçlarda gerekli yaptırımların uygulanması için Futbol Federasyonuna sunduğumuz raporları hazırlıyoruz. LaLiga olarak daha fazla yetkiye ihtiyacımız var." dedi.


Tebas, LaLiga olarak nefret ve ırkçılık suçlarıyla ilgili olarak 2013 yılından bu yana 40'tan fazla suç duyurusunda bulunduklarını ayrıca 560'tan fazla da tezahüratla ilgili ihlal başvurusu yaptıklarını bildirdi.


Futbolda nefret suçunun "ciddiyetinin bilincinde" olduklarını vurgulayan Tebas, kulüplerin de böyle davranışta bulunan taraftar gruplarına karşı tavırlarını değiştirmek zorunda olduklarını kaydetti.


LaLiga Başkanı, "Elimizdeki mevcut araçlarla nefret suçuna karşı daha fazla şey yapmalı, açık sözlü olmalıyız. Taraftar bilgilerine dayanarak, yasal ortamda Savcılığa yaptığımız başvurular var. Şu anda ilerleyerek devam eden bir süreç var. Sadece şiddet kullanmakla kalmayıp, nefreti de teşvik eden taraftar gruplarına karşı koymalıyız. Örneğin Frente Atletico (Atletico Madrid'in radikal taraftar grubu) feshedilip, yasa dışı ilan edildi. Aynı şekilde Frente Boqueron del Malaga'nın da (Malaga'nın radikal taraftar grubu) gelecek haftalarda yasa dışı edilmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.






#İspanya
#LaLiga
#İspanya Meclisi

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