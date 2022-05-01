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Spor İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü
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İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü - İstanbul

Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.

Ortaya çıkan görüntüler Trabzonsporlu taraftarlarca sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

  • Hatırlanacağı üzere Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımların renkleri her sezonun sonunda İstanbul boğazına yansıtılıyor.


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