İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü

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Şırnak'tan acı haber: Eren Abluka-5 Operasyonunda bir asker şehit düştü

İçişleri Bakanlığı: Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 30 Nisan'da icra edilen ‘’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.