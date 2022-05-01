İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü

Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.
Ortaya çıkan görüntüler Trabzonsporlu taraftarlarca sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
- Hatırlanacağı üzere Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımların renkleri her sezonun sonunda İstanbul boğazına yansıtılıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
📸 @ersinceliq pic.twitter.com/uCiPz7MLuh
15 Temmuz Şehitler Köprüsü