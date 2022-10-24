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Süper Lig'de futbolseverleri şaşırtan istifa

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Zeki Korkmaz görevini bırakma kararı aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulsporda Zeki Korkmaz neden istifa etti? İstanbulsporun yeni teknik direktörü kim olacak?
Zeki Korkmaz - Teknik direktör

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Öte yandan İstanbulspor'un başına geçecek teknik direktörler arasında Fatih Tekke'nin isminin geçtiği belirtildi.
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