İtalya futbolunu koronavirüs vurdu: 5 maç ertelendi

İtalya'da dev derbi dahil 5 maç koronavirüs nedeniyle tatil edildi.

Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanması planan Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde oynanacağı bildirildi.

Bununla birlikte İtalya Kupası Finali de 20 Mayıs 2020 Çarşamba gününe alındı.

İtalya’da koronavirüs vakası artıyor: 800’den fazla kişiye yapılan test pozitif çıktı Çin’den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan korona virüsü salgını Avrupa’yı tehdit ediyor. Avrupa’da korona virüsünün en fazla görüldüğü ülke olan İtalya’da vaka sayısı artmaya devam ediyor.İtalyan yetkililer, 800’den fazla kişiye yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Şu ana kadar 21 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 46 kişi de tedavi edildi.İtalya’daki ilk korona vakası 21 Şubat’ta tespit edilmişti. Hükümeti ilk vakanın görüldüğü Codogno ve çevre kasabaları karantina altına almıştı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarello, vatandaşlarını yalan haberlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, son günlerde yapılan yalan haberlerin turizme ve işletmelere maddi zarar verdiğini ifade etti.