İtalya futbolunu koronavirüs vurdu: 5 maç ertelendi

İtalya'da dev derbi dahil 5 maç koronavirüs nedeniyle tatil edildi.
Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanması planan Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde oynanacağı bildirildi.
Bununla birlikte İtalya Kupası Finali de 20 Mayıs 2020 Çarşamba gününe alındı.
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Serie A'da 5 maç ertelendi
📌Juventus-Inter
📌Udinese-Fiorentina
📌Milan-Genoa
📌Parma-SPAL
📌Sassuolo-Brescia pic.twitter.com/a0MKltb2Q8
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Serie A'da 5 maç ertelendi
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