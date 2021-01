​İyi ki şimdi olmuş! ​

Fenerbahçe, İngiltere’nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun imza törenine çok yoğun ilgi gösterildi. Mesut’un Fenerbahçe’ye geliş hikayesinin bir video ile gösterildiği toplantıda konuşan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, “Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe’ye hoş geldin diyorum Mesut’a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi. Fenerbahçe’nin şanlı tarihinde çok büyük transferler oldu. Bizlerin de bu transferde payı olduysa, ne mutlu bizlere. Mesut’u daha yakından tanıdım ve insani değerleri, mütevazi duruşu, ülkesine, memleketine bağlılığıyla gençlere örnek olacak. Bu güzel insan Fenerbahçeli olacak. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak” diye konuştu.

Mesut Özil, imza törenine eşi Amine ve kızı Eda ile birlikte katıldı.

BENİM İÇİN BİR HAYALDİ

İmza töreninde görüşlerini dile getiren Mesut Özil ise, “Heyecanlıyım ve mutluyum. Fenerbahçe için rüyaydı. Benim için bir hayaldi. O yüzden çok mutluyum. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım. Başarılı bir sezon geçiririz. Ben inanıyorum Fenerbahçe’ye. Her zaman inanmışımdır Fenerbahçeli olarak. O yüzden burada olduğum için mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. 32 yaşındaki futbolcu kendisini kimin Fenerbahçeli yaptığı ile ilgili soruya, “Fenerbahçeli yapan kendimim. Maçları seyrederken küçükken birisi Galatasaraylı birisi Beşiktaşlı oluyordu. Ben Fenerbahçeliydim. Hep öyleydim hep de öyle kalacak” şeklinde cevap verdi. Mesut beğendiği oyuncularla ilgili “Eskiden Fenerbahçe Kulübü’nü izlerken Jay Jay Okocha’yı çok beğeniyordum. Şimdiki Fenerbahçe’de Pelkas’ı çok beğeniyorum. Çok yetenekli bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM

Fenerbahçe’deki hedefleri sorulan Mesut Özil, “Şampiyonluğa inanıyorum. Fenerbahçe her sezon ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah bunu en kısa sürede yapıp bu sene kazanacağız. Futbolcuda her zaman baskı vardır. Büyük kulüpler için oynadım. Fenerbahçe’de de baskı olacağını biliyordum. Elimden geleni yapacağım. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı. Sevdiğim ve değer verdiğim bir kulüp. Elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye dönüşüyle ilgili görüşlerini belirten Özil, “Çok gurur verici benim için. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyordum. Duygularım çok yüksek. Çocukluğumda her zaman hayal edilmiş bir şey. O yüzden burada olduğum için de çok mutluyum. İki taraf için de hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ