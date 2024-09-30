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İzlanda-Türkiye maçının bilet satışı başladı

İzlanda-Türkiye maçının bilet satışı başladı

13:2730/09/2024, Pazartesi
AA
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İzlanda-Türkiye maçının bilet satışı başladı
İzlanda-Türkiye maçının bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Peki, İzlanda-Türkiye maçının genel bilet satışları ne zaman yapılacak?

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.


İzlanda-Türkiye maçının genel bilet satışları ne zaman yapılacak?

İzlanda maçının genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak. İzlanda-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 2 bin 250 lira olarak belirlendi.




#A Milli Takım
#İzlanda
#Uluslar Ligi

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