İzmir'de anlamlı derbi için rekora doğru

Yıllardır profesyonel liglerde rakip olmayıp, depremzedelere destek için birleşerek, "TekTribün TekYürek" kampanyası ile hatıra biletlerini satışa çıkaran iki kulübün organizasyonuna taraftarlardan siyasilere, şirketlerden sanatçılara kadar herkes çok yoğun ilgi gösterdi. Passolig'in internet sitesinde 50 TL'den satışa çıkan sanal maç biletlerine binlerce taraftar akın etti.

Göztepe ve Karşıyaka kulüpleri, satışların devam ettiğini duyurarak taraftarlardan destek istedi. İki kulüp, depremzedeler için 1981 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda 80 bin kişinin izlediği ve 2'nci Lig'de dünya rekorunun kırıldığı derbi maçından daha fazla bilet satmayı hedeflerken, kampanyanın 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar süreceğini açıkladı.



