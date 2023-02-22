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Spor

İzmir'de anlamlı derbi için rekora doğru

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından mağdur olan vatandaşlara destek amacıyla taraftarların çağrısıyla temsili derbi karşılaşması organize eden Göztepe ve Karşıyaka'nın çıkardığı biletlerden ilk 5 günde 46 bin 358 adeti satıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:17 . 22/02/2023 Çarşamba
DHA
İki camianın taraftarları deprem bölgelerinde de bir araya gelmişti.

İki camianın taraftarları deprem bölgelerinde de bir araya gelmişti.

Yıllardır profesyonel liglerde rakip olmayıp, depremzedelere destek için birleşerek, "TekTribün TekYürek" kampanyası ile hatıra biletlerini satışa çıkaran iki kulübün organizasyonuna taraftarlardan siyasilere, şirketlerden sanatçılara kadar herkes çok yoğun ilgi gösterdi. Passolig'in internet sitesinde 50 TL'den satışa çıkan sanal maç biletlerine binlerce taraftar akın etti. 

Göztepe ve Karşıyaka kulüpleri, satışların devam ettiğini duyurarak taraftarlardan destek istedi.  İki kulüp, depremzedeler için 1981 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda 80 bin kişinin izlediği ve 2'nci Lig'de dünya rekorunun kırıldığı derbi maçından daha fazla bilet satmayı hedeflerken, kampanyanın 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar süreceğini açıkladı.


Göztepe ve Karşıyaka kulüpleri yaptıkları resmi açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 46 bin 358 bilet satıldı. İki efsane kulübün bu defa vicdanlarda rekor kırması için 'passo.com.tr' üzerinden bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

#Göztepe
#Karşıyaka
#Deprem
#Kahramanmaraş
#Hatay
35 dakika önce
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İzmir'de anlamlı derbi için rekora doğru
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