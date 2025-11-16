Yeni Şafak
Japonya'daki Deaflympics'te Buse Tıraş'tan Türkiye'ye Judo Madalyası

17:4716/11/2025, Pazar
DHA
Türkiye'nin Deaflympics'teki İlk Madalyası Judo'dan Geldi

Tokyo'da düzenlenen 2025 Deaflympics'te Türkiye, ilk madalyasını judo dalında kazandı. 57 kilo mücadelesinde Buse Tıraş, final maçında Portekizli rakibi Paula'ya altın puanda yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Tıraş, turnuva boyunca sırasıyla Japon, Ukraynalı ve Hintli rakiplerini yenerek final vizesi almıştı. Bu sonuç, Türkiye'nin Deaflympics'teki madalya kutusunu ilk açan spor dalı oldu.


Zorlu Final Mücadelesi

Milli sporcu Buse Tıraş, finaldeki rakibi ve son şampiyon Paula ile normal süreyi golsüz berabere tamamladı. Maçın kaderi, altın puan (Golden Score) uzatmasında belli oldu. Tıraş, bu kritik bölümde aldığı bir puanla mağlup olarak organizasyonda gümüş madalyaya ulaştı. Judo branşı, Türkiye'yi Deaflympics madalya sıralamasına taşıdı.


Madalya Serüveni ve Türkiye'nin Gururu

Buse Tıraş, madalyaya uzanan yolda üst üste üç galibiyet aldı. Japon, Ukraynalı ve yarı finaldeki Hintli rakibini hep "İppon" ile saf dışı bırakarak söz konusu başarıya ulaştı. Türk sporcu, bu performansıyla Deaflympics'te Türkiye'yi temsil eden ilk madalyalı judocu unvanını kazandı.


Deaflympics ve Türkiye'nin Konumu

Deaflympics, işitme engelli sporcuların katıldığı en üst düzey organizasyon olma özelliğini taşıyor. Türkiye, Tokyo 2025'teki bu madalya ile oyunlar tarihindeki varlığını pekiştirdi. Judo, ülkemizin uluslararası arenada başarı elde eden önemli branşlarından biri olmaya devam ediyor.

