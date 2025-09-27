Yeni Şafak
Jilson Bango ameliyat edildi

14:3227/09/2025, Cumartesi
IHA
Bango, başarılı bir operasyon geçirdi.
Bango, başarılı bir operasyon geçirdi.

Fenerbahçe Beko’nun Angolalı oyuncusu Jilson Bango, diz ameliyatı oldu.

Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası’nda sol dizinden sakatlık yaşayan ve İstanbul’da yapılan kontrollerde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Jilson Bango, operasyon geçirdi.


Medicana Ataşehir Hastanesi’nde diz ameliyatı olan Bango’nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Bango’ya geçmiş olsun dileklerini iletildi.






