Fenerbahçe üçlü savunmayla daha fazla kaybediyor

Fenerbahçe'nin 3'lü savunmayla kaybettiği puanlar dikkat çekiyor.

Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın başında 15 maça çıkan teknik direktör Jorge Jesus, 6 maçta 3'lü savunmayla oynadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle 8 puan kaybetti. 9 maçta 4'lü savunmayı tercih eden Portekizli teknik adam, bu maçlarda ise 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı, 5 puan kaybetti.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi 3'lü savunma oynatırken, takımını 3-4-1-2, 3-5-2 ve 3-4-3 dizilişleriyle sahada yer aldı. 4'lü savunmada ise 4-4-2 ve 4-1-3-2 sistemiyle oynuyor. Sarı-lacivertliler 3'lü savunma oynadığı Konyaspor ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Beşiktaş maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 4'lü savunma oynadığı maçlarda ise Ümraniyespor ile berabere kalırken, sadece Giresunspor'a mağlup oldu.

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Sisteminden taviz vermiyor

Fenerbahçe'nin oyun sisteminde özellikle savunma arkasına atılan toplarda kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşasa da Jorge Jesus oyun sisteminden taviz vermiyor. Tecrübeli teknik adam, mevcut oyun anlayışında bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor.

Jorge Jesus savunma arkasına atılan toplarda risk olduğunu, ama bu anlayışla 40 gol attıklarını ifade ederek, "Bizim oynamış olduğumuz futbolun riski bu. Savunma arkasına atılan toplarla tehlike görebileceğimizi bilerek göz önüne alıyoruz" sözleriyle oyun anlayışını değiştirmeyeceğini kaydetti.

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