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Jorge Jesus'un çözülemeyen ofsayt taktiği: Maç önünde bile çalışıyorlar

Süper Lig'de ve Avrupa'da liderliğini devam ettiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sistemi beğeni topluyor. Önde basan ve savunmayı önde kurgulayan Portekizli teknik adamın rakipleri sürekli ofsaytta bırakması ise dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesusun çözülemeyen ofsayt taktiği: Maç önünde bile çalışıyorlar
Jorge Jesus - Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon başından bu yana oynatmaya çalıştığı futbol, takdirle karşılanıyor.

Önde basan ve savunmayı önde kurgulayan Jesus ve ekibi, rakipleri en çok ofsaytta bırakan takım olmayı başardı.

Peki Jesus bunu nasıl başarıyor ve nasıl çalışmalar yapıyor?

Oynayacakları maç öncesindeki idmanlarda en çok alan çalışmaları üstünde duran Jesus, futbolcular arasındaki mesafeyi kısa tutmayı planlıyor. Portekizli teknik adam hafta içerisindeki idmanların yanı sıra maç önü ısınmalarında bile bu çalışmaları yaptırıyor.

Futbolcuları arasındaki uyumu artırmak için sürekli denemeler yapan Jesus, olumlu sonuç almanın yapılacak tekrarlarla olacağını düşünüyor.

İşte o çalışmalardan kısa bir kesit;
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