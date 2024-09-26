Jose Mourinho rekor kırdı: Avrupa tarihine geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte rekora imza attı. Portekizli çalıştırıcı, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamalarında mücadele eden ilk teknik adam oldu.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi ilk maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte lig etabına üç puanla başlayan sarı-lacivertlilerde bir ilk yaşandı.
Teknik direktör Jose Mourinho, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.
Ayrıca, üç UEFA turnuvasının tarihinde (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) Jose Mourinho'dan (118) daha fazla maç kazanan tek çalıştırıcı Carlo Ancelotti (120).