SERİE A

Juventus Sassuolo maç özeti ve gollerini izle

Milli futbolcularımızın karşı karşıya geldiği maçı Juventus kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Juventus, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 yendi. Karşılaşmada milli futbolcular Merih Demiral 90, Mert Müldür 73 ve Kaan Ayhan 3 dakika süre aldı. Juventus-Sassuolo maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Juventuslu futbolcuların gol sevinci

Juventuslu futbolcuların gol sevinci

Torino'daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluk adaylarından Juventus ile iddialı takımlardan Sassuolo karşılaştı.

Obiang takımını 10 kişi bıraktı


Golsüz tamamlanan ilk yarının son anlarında Sassuolo'da Obiang, doğrudan kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı.

Gol perdesini Danilo açtı

Maçın ikinci yarısının 50. dakikasında Juventus, Danilo ile 1-0 öne geçti.

Eşitliği Defrel sağladı

Sassuolo ise bu gole 58. dakikada Defrel ile yanıt verdi ve skorda yeniden denge sağlandı: 1-1.

Ramsey Juventus'u öne geçirdi

Karşılaşmanın son anlarına girilirken 82. dakikada Ramsey, Juventus'u yeniden üstün duruma getirdi: 2-1.

Son sözü Ronaldo söyledi

90+2. dakikada fileleri havalandıran Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da maçın skorunu tayin eden golü attı: 3-1.

Siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

  • Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Juventus, puanını 33’e çıkararak tabloda 4. sıraya yükseldi. 29 puanla 7. sırada kalan Sassuolo ise bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı.

Merih 90 dakika oynadı

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Juventus'un karşılaşmadaki 11'i
Juventus'un karşılaşmadaki 11'i

Mert Müldür 11'de başladı

Sassuolo'daki milli futbolculardan Mert Müldür de ilk 11'de başladığı karşılaşmada 73. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Oddei'ye bıraktı.

Kaan Ayhan son dakikalarda oyuna girdi

Yeşil-siyahlı takımdaki diğer milli oyuncu Kaan Ayhan ise yedek kulübesinde başladığı müsabakanın 87. dakikasında Chiriches'in yerine oyuna dahil oldu.

Juventus-Sassuolo maç özeti;

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