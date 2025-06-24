Karabük İdman Yurdu’nun grubu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu TFF 3. Lig gruplarının belirlendiğini duyurdu. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, yeni sezonda TFF 3. Lig, dört grup halinde oynanacak. Federasyondan yapılan açıklamada, 3. Lig Kulüpler Birliği’nin talebinin değerlendirildiği ve lig organizasyonunun bölgesel esaslara göre planlandığı ifade edildi. Kararın, kulüplerin seyahat masraflarını azaltmak ve rekabet dengesini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.