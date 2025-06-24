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Karabük İdman Yurdu’nun grubu belli oldu

Karabük İdman Yurdu’nun grubu belli oldu

15:1224/06/2025, Salı
IHA
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Karabük İdman Yurdu, geride bıraktığımız sezonu 13. sırada tamamlamıştı.
Karabük İdman Yurdu, geride bıraktığımız sezonu 13. sırada tamamlamıştı.

Karabük İdman Yurdu, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu TFF 3. Lig gruplarının belirlendiğini duyurdu. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, yeni sezonda TFF 3. Lig, dört grup halinde oynanacak. Federasyondan yapılan açıklamada, 3. Lig Kulüpler Birliği’nin talebinin değerlendirildiği ve lig organizasyonunun bölgesel esaslara göre planlandığı ifade edildi. Kararın, kulüplerin seyahat masraflarını azaltmak ve rekabet dengesini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.


Karabük İdman Yurdu’nun mücadele edeceği TFF 3. Lig 4. Grup’ta ise; 1926 Bulancakspor, 52 Orduspor FK, Amasyaspor FK, Artvin Hopaspor, Çayeli Spor, Düzcespor, Fatsa Belediyespor, Giresunspor, Kdz. Ereğli Belediye Spor, Orduspor 1967, Pazarspor, Sebat Gençlik Spor ve Tokat Belediye Plevne Spor takımları yer aldı.


Yeni sezon öncesi grup kuralarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.




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