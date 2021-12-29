Spor Karagümrük Bodrumsporu 4-0 mağlup etti ve tur atladı
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Karagümrük Bodrumspor'u 4-0 mağlup etti ve tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karağümrük konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u 4-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrük Bodrumsporu 4-0 mağlup etti ve tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük Bodrumspor'u 4-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Kupada günün ikinci maçında Fatih Karagümrük evinde TFF 2. Lig takımlarından Bodrumspor'u konuk etti. Karşılaşama ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karagümrük'ün golleri 11. dakikada Derrick Luckanssen, 25. dakikada Fabio Borini, 32. dakikada serbest vuruştan Lucas Biglia ve 44. dakikada Vato Arveladze kaydetti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük adını bir üst tura yazdırırken, Bodrumspor kupaya veda etti.

Karagümrük Süper Lig'de 27 puanla 11. sırada yer alırken, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan Bodrumspor 31 puanla 9. sırada yer alıyor.
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