ÖZET | Fatih Karagümrük - Galatasaray: 0-2

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi. Sarı kırmızılılarda galibiyeti getiren goller Emre Taşdemir ve Juan Mata'dan geldi.
Maçtan dakikalar;
17. dakikada Sergio Oliveira’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan dönen topa Milot Rashica’nın ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Emiliano Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Mauro Icardi’nin indirdiği topu alan Dries Mertens’in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emiliano Viviano’da kaldı.
25. dakikada sağ kanattan gelen Milot Rashica’nın pasında topu alan Dries Mertens’in ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
KIRMIZI KART!
- 30. dakikada sağ kanatta Adnan Uğur’un Lucas Torreira’ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek, Adnan’a sarı kart verdi. Maçın 33. dakikasında VAR’da pozisyonu izleyen Şimşek, kararını değiştirdi ve Adnan Uğur’a direkt kırmızı kart gösterdi.
37. dakikada Leo Dubois’in sağ kanattan ortasında ön direkte Dries Mertens’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
44. dakikada kaleci Fernando Muslera’nın önde olduğunu gören Fabio Borini’nin orta sahadan vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.
45+3. dakikada Sergio Oliveira’nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emiliano Viviano’da kaldı.
47’nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Mertens’in çizgiden çevirdiği topa Icardi altıpas üzerinden kafayla vurdu fakat top dışarı çıktı.
51’inci dakikada Oliveira’nın kullandığı köşe vuruşunda Nelsson’un altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’nun çabasına rağmen filelerle buluştu. VAR’daki incelemenin ardından Emin Bayram'ın kaleci Viviano’ya müdahalesi olduğundan dolayı gol geçersiz sayıldı.
GOL!
- 60’ıncı dakikada Galatasaray deplasmanda öne geçen golü attı. Oliveira’nın ceza sahası içerisine yolladığı topu önüne alan Rashica’nın havadan verdiği pas, altıpas içindeki Emre Taşdemir'e geldi. Taşdemir'in altıpas içerisinde kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
65’inci dakikada sağ kanattan Mertens’in pasına ceza sahası içerisinde hareketlenen Rashica’nın bekletmeden tek vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano ayağıyla kornere çeldi.
74’üncü dakikada Icardi’nin pasına hareketlenen Dubois’nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu kornere çelmeyi başardı.
83’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubois, ceza sahası içerisinde hareketlenen Juan Mata’yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano topu kornere çeldi.
GOL!
- 85’inci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkaran golü attı. Sol kanattan Emre Taşdemir’in pası sonrası Mata vurdu fakat Dresevic müdahale etti. Müdahale sonrası meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Mata, topu tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0.
Karşılaşma 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.
Karagümrük-Galatasaray maçının özetini izlemek için tıklayın
Haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti pic.twitter.com/wDH00J7Q0d
Haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti pic.twitter.com/wDH00J7Q0d— SPOR (@yenisafakspor) October 28, 2022