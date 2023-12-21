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Spor

Eski hakemler Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyon için ne dedi?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Mendes'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı tartışması yaşandı. Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban pozisyonu değerlendirdi.

11:02 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:16 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mendes, Barış Alper'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Mendes, Barış Alper'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 54. dakikasında Fatih Karagümrüklü futbolcu Mendes'in ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi.


"VAR müdahale etmeliydi"

Yayıncı kuruluşta program yapan eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, penaltı tartışmasının yaşandığı bu pozisyonu değerlendirdi. Duran ve Çoban pozisyonun penaltı olduğunu, Yıldırım ise devam kararının doğru olduğunu savundu.


İşte eski hakemlerin pozisyonla ilgili görüşleri:

Bahattin Duran:
Mendes burada akıllıca davranıp, öne geçiyor ve diziyle topa hafif teması var. Barış Alper geldiğini görmüyor, odak noktası top, benim için bu darbenin karşılığı penaltı. Benim için kanıtlanabilir bir müdahale. Hakem görmese bile VAR müdahalesiyle bir penaltı olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım:
Mendes ayağını aşağıya indirirken, bu esnada olsa faul ancak daha sonra diz aşağıya doğru inerken dizden sonra Barış Alper'in topa vurduğunu görmekteydim. Ben devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban:
Oyuncu darbe alıp düşmese ceza sahasında topla oynama şansı var. Oyuncu avantajı elde ettikten sonra Barış Alper'in ayağı var. Karagümrüklü oyuncu avantajı aldıktan sonra, Barış Alper'in savurduğu ayak küsürat bir temas yapmış olsa bile topa asıl etkiyi rakibe yapıyor. Etkili bir şekilde rakibe vuruyor. Barış Alper'in bu darbesi olmasa, beyazlı oyuncunun topa sahip olma şansı var. Barış Alper'in savurduğu ayak, belki topa küsürat temas ediyor. Asıl darbeyi beyazlı oyuncuya vurdu. Benim açımdan bu net, açık ve kanıtlanabilir bir penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun bir penaltı olduğunu düşünüyorum.




#Galatasaray
#Karagümrük
#Süper Lig
#Deniz Çoban
#Bülent Yıldırım
#Bahattin Duran
18 dakika önce
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