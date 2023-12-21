Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 54. dakikasında Fatih Karagümrüklü futbolcu Mendes'in ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi.
Yayıncı kuruluşta program yapan eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, penaltı tartışmasının yaşandığı bu pozisyonu değerlendirdi. Duran ve Çoban pozisyonun penaltı olduğunu, Yıldırım ise devam kararının doğru olduğunu savundu.