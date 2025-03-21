Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Karşıyaka'dan iki transfer birden

Karşıyaka'dan iki transfer birden

16:2621/03/2025, Friday
DHA
Sonraki haber
Karşıyaka Kulübü amblemi
Karşıyaka Kulübü amblemi

Basketbol Süper Ligi'ndeki 53 yıllık tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Karşıyaka, FIBA'yla temaslarının ardından transfer yasağını tekrar kaldırarak daha önce anlaştığı gard Mike Smith ve uzun Suleiman Braimoh'u renklerine bağladı.

Sezon başında kurduğu kadrosundaki 6'sı yabancı 7 as oyuncusu ayrıldıktan sonra üst üste 10 yenilgi alarak düşme korkusu yaşayan Kaf-Kaf, İzmir'e getirdiği 37 yaşındaki Smith ve 35 yaşındaki Nijerya asıllı Braimoh'la anlaştı. İki oyuncunun lisansları pazar günü son sıradaki Yalovaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maça yetiştirilmeye çalışılıyor.


Gard Smith'in pazar günü forma giymesi beklenirken, Braimoh'un pasaportuyla ilgili sorunun çözülmeye uğraşıldığı öğrenildi.


Kadrosu dağıldıktan sonra daha önce yasağı iki kez açarak şutör gard Roberto Gallinat ve kısa forvet Austin Hollins'i alan Karşıyaka'nın kadrosundaki yabancı sayısı ikilinin transferiyle 4'e çıkacak.




#Karşıyaka
#Mike Smith
#Suleiman Braimoh

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
21 Mart resmi tatil mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika teklifi