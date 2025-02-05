Kartal ikinci yarı açıldı

Süper Lig’de zirvenin fersah fersah gerisinde kalan ve geçtiğimiz hafta Avrupa kupalarına da veda eden Beşiktaş’ın tutunacağı dal olarak bir tek Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Kupa, hem sezonu iyi bir teselli ile bitirmek hem de önümüzdeki sezon Avrupa’ya gidebilmek adına siyah-beyazlılar için çok önemli bir organizasyon haline geldi. Kırklarelispor ise kendi ekseninde iyi işler yapan, iki sezondur da Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi işler çıkartan bir ekip. Güçleri ölçüsünde Beşiktaş’a karşılık vermeye çalıştılar. Misal, bazı organize çıkışlarını, Beşiktaş maç boyunca yapamadı. Teknik direktör Solskjaer de durumun ciddiyetinin farkında ki as kadroya yakın oyuncu grubunu sahaya sürmüştü. Az süre alanlar için de fırsattı aslında. Ancak Onur, Chamberlain ve Salih gibi isimler bırakın oyuna ağırlık koymayı, neredeyse tüy bile koyamadılar. İleri uçta fırsat bulan Semih ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ise bir tavsiye; Beşiktaş 11’ine kadar yükselmişsiniz, kendinizi ispat etme adına ekstra işler göstermeye çalışmanıza gerek yok. Takım oyununa daha fazla uyum gösterin. Atmak kadar attırmak da mühimdir. Muçi’nin golü kilidi açtı ancak genel görüntü yine beklentinin çok uzağında. Mevcut kadro ve oluşan ortamda bundan sonra da beklentinin karşılanması pek mümkün değil. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumun düzelmesi en az 2 transfer dönemi ile olur. Ama henüz ilk transfer döneminde yönetimden ses seda yok!