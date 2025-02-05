Kartal ikinci yarı açıldı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u ağırlayan Beşiktaş, ikinci yarıda attığı gollerle sonuca gitti ve 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlı takımı galibiyete getiren golleri Muçi ve Joao Mario attı.
Süper Lig’de zirvenin fersah fersah gerisinde kalan ve geçtiğimiz hafta Avrupa kupalarına da veda eden Beşiktaş’ın tutunacağı dal olarak bir tek Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Kupa, hem sezonu iyi bir teselli ile bitirmek hem de önümüzdeki sezon Avrupa’ya gidebilmek adına siyah-beyazlılar için çok önemli bir organizasyon haline geldi. Kırklarelispor ise kendi ekseninde iyi işler yapan, iki sezondur da Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi işler çıkartan bir ekip. Güçleri ölçüsünde Beşiktaş’a karşılık vermeye çalıştılar. Misal, bazı organize çıkışlarını, Beşiktaş maç boyunca yapamadı. Teknik direktör Solskjaer de durumun ciddiyetinin farkında ki as kadroya yakın oyuncu grubunu sahaya sürmüştü. Az süre alanlar için de fırsattı aslında. Ancak Onur, Chamberlain ve Salih gibi isimler bırakın oyuna ağırlık koymayı, neredeyse tüy bile koyamadılar. İleri uçta fırsat bulan Semih ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ise bir tavsiye; Beşiktaş 11’ine kadar yükselmişsiniz, kendinizi ispat etme adına ekstra işler göstermeye çalışmanıza gerek yok. Takım oyununa daha fazla uyum gösterin. Atmak kadar attırmak da mühimdir. Muçi’nin golü kilidi açtı ancak genel görüntü yine beklentinin çok uzağında. Mevcut kadro ve oluşan ortamda bundan sonra da beklentinin karşılanması pek mümkün değil. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumun düzelmesi en az 2 transfer dönemi ile olur. Ama henüz ilk transfer döneminde yönetimden ses seda yok!
Solkjaer'den büyük rotasyon
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda'da Twente ile oynanan maçın kadrosuna göre Kırlarelispor maçında 7 değişiklik yaptı. Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin yanı sıra Mert Günok, Svensson, Gedson, Rashica yedek soyundurulurken dinlendirilen Rafa Silva ile Immobile kadroya alınmadı. Norveçli çalıştırıcı, Kırklarelispor karşısında rotasyonda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Joao Mario, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verdi.
Rafa Silva ilk kez maç kaçırdı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Portekizli yıldız, dinlendirildiği için maç kadrosuna alınmadı. Ligde 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan Rafa Silva 10 gol attı. Portekizli oyuncu, Twente ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
3 genç ilk kez A takımda
Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımının 3 oyuncusu ilk kez A takım forması giydi. Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım kadrosuna dahil olduar. Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da maçta yer alan diğer genç futbolcular oldu. Biletleri 10 ve 20 liradan satışa çıkan maçı yaklaşık 15 bin taraftar izledi. Bu arada Beşiktaş sahaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartla çıktı.